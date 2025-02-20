20日新規上場のフライヤーは2時間以上買い気配を上げ1178円(公開価格の73%高)で初値つける

■1冊10分で読める時短読書サービス、スキマ時間で教養やビジネススキルを

2月20日新規上場となったフライヤー<323A>(東証グロース)は、「1冊10分で読める」時短読書サービス「flier」の運営などを行い、公開価格は680円。取引開始から2時間を過ぎても買い気配を上げ続け、午前11時10分前に1178円(公開価格の73%高)で初値をつけた。

幅広い分野の書籍からビジネスパーソンが「いま読むべき本」を厳選し、1冊10分で読める要約を作成。スキマ時間で教養やビジネススキルを身につけられる時短読書サービスで注目を集めているが、事業構成は「エンタープライズ事業(BtoB)」と「コンシューマ事業(BtoC)」に大別され、法人向け人材育成に資するSaaSサービスの運営、法人向け研修事業、自己研鑽に資するコンテンツの提供、など幅広く展開する。設立は2013年6月。メディアドゥ<3678>(東証プライム)が筆頭株主。

業績見通し(2025年2月期、会社発表)は、売上高が9億46百万円(前年同期比20.5%増)、営業利益が2百万円(前期は損失1億32百万円)、経常利益は損失5百万円(同損失1億36百万円)、当期純利益は8百万円(同損失1億36百万円)。第3四半期までは営業利益、純利益も損失が残ったが、第4四半期で急激に回復する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】産金株、貴金属回収のリデュース株、貴金属買い取り・再販のリユース株に注目（2025/02/10）

・【デジタル変革の最前線】生成ＡＩがもたらす劇的な生産性向上、大手企業が相次ぎ導入（2025/02/09）

・生成ＡＩ後進国からの脱却へ──ソフトバンクが仕掛ける４５００億円の大勝負（2025/02/07）

・【株式市場特集】不動産市場の勝者と敗者、投資家が注目すべき銘柄は（2025/02/03）

