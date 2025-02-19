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出来高変化率ランキング（9時台）～太陽HD、ワカモトなどがランクイン
*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～太陽HD、ワカモトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月19日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4972＞ 綜研化学 154300 5日平均出来高 217.28% 0.071%
＜3565＞ アセンテック 848700 24700 209.6% -0.0989%
＜3470＞ マリモリート 1780 148420 132.73% -0.042%
＜1580＞ 日経－1倍 700550 491 119.88% 0.0006%
＜6279＞ 瑞 光 182500 199540 103.45% -0.045%
＜5255＞ モンスターラボ 4464700 65620 94.72% 0.1354%
＜4368＞ 扶桑化学 202500 1655680 91.44% 0.0557%
＜4512＞ ワカモト 3757900 99980 89.92% 0.1454%
＜7074＞ 247 635700 1701600 76.11% 0.1119%
＜2134＞ キタハマキャピ 11709100 265420 67.56% 0%
＜2936＞ ベースフード 784500 5272200 66.46% -0.1033%
＜4626＞ 太陽HD 172100 393060 59.46% 0.0665%
＜4304＞ Eストアー 111700 89420 58.3% 0.001%
＜1356＞ TPXベア2 1415780 60580 48.43% 0.0003%
＜3106＞ クラボウ 52500 903258 41.12% 0.0839%
＜7545＞ 西松屋チェ 950400 36740 37.7% -0.0158%
＜3905＞ データSEC 603600 584760 35.84% -0.143%
＜3559＞ ピーバン 790900 423240 35.28% -0.0235%
＜8217＞ オークワ 542500 509420 34.34% -0.0127%
＜1631＞ NF銀行17 6045 315840 30.51% 0.0139%
<3221> ヨシックスHD 46600 6101 24.79% 0.0007%
<6492> 岡野バル 6000 35840 23.45% -0.0163%
<4521> 科研薬 134500 4560 22.67% 0.002%
<4591> リボミック 3626000 105000 17.88% 0.1009%
<1595> NZAMJリート 31750 2769320 17.68% 0.0058%
<2805> エスビー 15500 22144 15.49% 0.0037%
<8276> 平和堂 787700 14180 12.93% -0.0063%
<4436> ミンカブ 748000 597000 9.74% 0.0203%
<2255> iS米債20 273500 610700 7.57% -0.0053%
<5844> 京都FG 3138600 248662 6.4% 0.0232%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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