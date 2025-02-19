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出来高変化率ランキング（9時台）～太陽HD、ワカモトなどがランクイン

2025年2月19日 09:49

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記事提供元：フィスコ

*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～太陽HD、ワカモトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月19日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4972＞ 綜研化学　　　　　 154300 　5日平均出来高　 217.28% 0.071%
＜3565＞ アセンテック　　　　848700 　24700　 209.6% -0.0989%
＜3470＞ マリモリート　　　　1780 　148420　 132.73% -0.042%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　700550 　491　 119.88% 0.0006%
＜6279＞ 瑞 光　　　　　　　182500 　199540　 103.45% -0.045%
＜5255＞ モンスターラボ　　　4464700 　65620　 94.72% 0.1354%
＜4368＞ 扶桑化学　　　　　　202500 　1655680　 91.44% 0.0557%
＜4512＞ ワカモト　　　　　　3757900 　99980　 89.92% 0.1454%
＜7074＞ 247　　　　　　　635700 　1701600　 76.11% 0.1119%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　11709100 　265420　 67.56% 0%
＜2936＞ ベースフード　　　　784500 　5272200　 66.46% -0.1033%
＜4626＞ 太陽HD　　　　　　172100 　393060　 59.46% 0.0665%
＜4304＞ Eストアー　　　　　111700 　89420　 58.3% 0.001%
＜1356＞ TPXベア2　　　　1415780 　60580　 48.43% 0.0003%
＜3106＞ クラボウ　　　　　　52500 　903258　 41.12% 0.0839%
＜7545＞ 西松屋チェ　　　　　950400 　36740　 37.7% -0.0158%
＜3905＞ データSEC　　　　603600 　584760　 35.84% -0.143%
＜3559＞ ピーバン　　　　　　790900 　423240　 35.28% -0.0235%
＜8217＞ オークワ　　　　　　542500 　509420　 34.34% -0.0127%
＜1631＞ NF銀行17　　　　6045 　315840　 30.51% 0.0139%
<3221> ヨシックスHD　　　46600 　6101　 24.79% 0.0007%
<6492> 岡野バル　　　　　　6000 　35840　 23.45% -0.0163%
<4521> 科研薬　　　　　　　134500 　4560　 22.67% 0.002%
<4591> リボミック　　　　　3626000 　105000　 17.88% 0.1009%
<1595> NZAMJリート　　31750 　2769320　 17.68% 0.0058%
<2805> エスビー　　　　　　15500 　22144　 15.49% 0.0037%
<8276> 平和堂　　　　　　　787700 　14180　 12.93% -0.0063%
<4436> ミンカブ　　　　　　748000 　597000　 9.74% 0.0203%
<2255> iS米債20　　　　273500 　610700　 7.57% -0.0053%
<5844> 京都FG　　　　　　3138600 　248662　 6.4% 0.0232%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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