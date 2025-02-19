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今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、英消費者物価コア指数、米住宅着工件数など

2025年2月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、英消費者物価コア指数、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(12月)　0.5％　3.4％
08:50　貿易収支(1月)　-2兆1065億円　1309億円
08:50　輸出(1月)　7.9％　2.8％
08:50　輸入(1月)　9.1％　1.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30　高田日銀審議委員が宮城県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:30　日証協会長が会見
16:15　訪日外客数(1月)　　348.98万人


月例経済報告(2月)


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　3.75％　4.25％
10:30　中・新築住宅価格(1月)　　-0.08％
10:30　中・中古住宅価格(1月)　　-0.31％
16:00　英・消費者物価コア指数(1月)　　3.2％
16:00　英・生産者物価産出指数(1月)　　0.1％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(12月)　　270億ユーロ
22:30　米・住宅着工件数(1月)　139.4万戸　149.9万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(1月)　144.8万戸　148.2万戸
28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月28日-1月29日会合分)


米・20年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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