*06:30JST 今日の注目スケジュール：中新築住宅価格、英消費者物価コア指数、米住宅着工件数など

＜国内＞

08:50 コア機械受注(12月) 0.5％ 3.4％

08:50 貿易収支(1月) -2兆1065億円 1309億円

08:50 輸出(1月) 7.9％ 2.8％

08:50 輸入(1月) 9.1％ 1.7％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

10:30 高田日銀審議委員が宮城県金融経済懇談会で講演、同記者会見

14:30 日証協会長が会見

16:15 訪日外客数(1月) 348.98万人



月例経済報告(2月)



＜海外＞

10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 3.75％ 4.25％

10:30 中・新築住宅価格(1月) -0.08％

10:30 中・中古住宅価格(1月) -0.31％

16:00 英・消費者物価コア指数(1月) 3.2％

16:00 英・生産者物価産出指数(1月) 0.1％

18:00 欧・ユーロ圏経常収支(12月) 270億ユーロ

22:30 米・住宅着工件数(1月) 139.4万戸 149.9万戸

22:30 米・住宅建設許可件数(1月) 144.8万戸 148.2万戸

28:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月28日-1月29日会合分)



米・20年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》