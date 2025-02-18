関連記事
2月18日本国債市場：債券先物は139円38銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:39JST 2月18日本国債市場：債券先物は139円38銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付139円22銭 高値139円38銭 安値139円01銭 引け139円38銭 32721枚
2年 469回 0.813％
5年 175回 1.055％
10年 377回 1.384％
20年 191回 2.014％
18日の債券先物3月限は弱含み。139円22銭で取引を開始し、139円38銭まで買われた後、138円93銭まで下落し、138円93銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇。
＜米国債概況＞
2年債は4.27％、10年債は4.51％、30年債は4.73％近辺で推移。債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.49％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.50％、NZ10年債は4.53％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・1月失業率（12月：4.6％）
・18：00 独・2月ZEW景気期待指数（予想：20.0、1月：10.3）
・18：30 南ア・10-12月期失業率（7-9月期：32.1％）
・22：30 加・1月消費者物価指数（予想：前年比+1.9％、12月：+1.8％）
・22：30 米・2月NY連銀製造業景気指数（予想：-2.0、1月：-12.6）
・06：00 米・12月ネット長期TICフロー（11月：+790億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク