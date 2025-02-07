*15:40JST 2月7日本国債市場：債券先物は140円05銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付140円27銭 高値140円33銭 安値140円05銭 引け140円05銭 22253枚

2年 469回 0.801％

5年 175回 0.987％

10年 377回 1.303％

20年 191回 1.973％

7日の債券先物3月限は弱含み。140円27銭で取引を開始し、一時140円33銭まで買われたが、午後の取引で140円05銭まで反落し、140円05銭で取引を終えた。5年債の利回りが上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.22％、10年債は4.44％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.38％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.36％、NZ10年債は4.46％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 独 12月鉱工業生産（予想：前月比-0.7％、11月：+1.5％）

・16：00 独 12月貿易収支（予想：+170億ユーロ、11月：+197億ユーロ）

・22：30 加・1月失業率（予想：6.8％、12月：6.7％）

・22：30 米・1月失業率（予想：4.1％、12月：4.1％）

・22：30 米・1月非農業部門雇用者数（予想：前月比+17.0万人、12月：+25.6万人）

・22：30 米・1月平均時間給（予想：前年比+3.8％、12月：+3.9％）

・24：00 米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：71.7、1月：71.1）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》