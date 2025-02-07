*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、米失業率など

＜国内＞

08:30 家計支出(12月) 0.5％ -0.4％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)

14:00 景気一致指数(12月) 115.4

14:00 景気先行CI指数(12月) 107.5

15:00 コール市場残高(1月、日本銀行)



＜海外＞

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.25％ 6.50％

13:30 印・RBI現金準備率 4.00％ 4.00％

16:00 独・鉱工業生産指数(12月) -1.0％ 1.5％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(1月) 6.86％

20:30 印・外貨準備高(先週)

22:30 米・非農業部門雇用者数(1月) 15.0万人 25.6万人

22:30 米・失業率(1月) 4.1％ 4.1％

22:30 米・平均時給(1月) 3.8％ 3.9％

22:30 加・失業率(1月) 6.7％

24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(2月) 71.1

24:00 米・卸売在庫(12月) -0.5％

27:00 ブ・貿易収支(1月) 48.03億ドル

29:00 米・消費者信用残高(12月) 125.00億ドル -74.89億ドル



中・外貨準備高(1月) 3兆2023億6千万ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》