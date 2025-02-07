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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、米失業率など

2025年2月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:30　家計支出(12月)　0.5％　-0.4％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　景気一致指数(12月)　　115.4
14:00　景気先行CI指数(12月)　　107.5
15:00　コール市場残高(1月、日本銀行)


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.25％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.00％　4.00％
16:00　独・鉱工業生産指数(12月)　-1.0％　1.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(1月)　　6.86％
20:30　印・外貨準備高(先週)
22:30　米・非農業部門雇用者数(1月)　15.0万人　25.6万人
22:30　米・失業率(1月)　4.1％　4.1％
22:30　米・平均時給(1月)　3.8％　3.9％
22:30　加・失業率(1月)　　6.7％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(2月)　　71.1
24:00　米・卸売在庫(12月)　　-0.5％
27:00　ブ・貿易収支(1月)　　48.03億ドル
29:00　米・消費者信用残高(12月)　125.00億ドル　-74.89億ドル


中・外貨準備高(1月)　　3兆2023億6千万ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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