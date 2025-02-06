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2月6日本国債市場：債券先物は140円51銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 2月6日本国債市場：債券先物は140円51銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付140円45銭 高値140円53銭 安値140円36銭 引け140円51銭 29837枚
2年 469回 0.768％
5年 175回 0.943％
10年 377回 1.269％
20年 191回 1.947％
6日の債券先物3月限は強含み。140円45銭で取引を開始し、一時140円36銭まで下落したが、140円53銭まで反発し、140円51銭で取引を終えた。20年債の利回りが主に低下した。
＜米国債概況＞
2年債は4.20％、10年債は4.43％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.36％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.31％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 ユーロ圏 12月生産者物価指数（予想：前年比-0.1％、11月：-1.2％）
・21：00 英中央銀行政策金利発表（予想：4.50％、前回：4.75％）
・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.3万件、前回：20.7万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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