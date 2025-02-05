*15:42JST 2月5日本国債市場：債券先物は140円37銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付140円30銭 高値140円40銭 安値140円15銭 引け140円37銭 28157枚

2年 469回 0.761％

5年 175回 0.944％

10年 377回 1.288％

20年 191回 1.998％

5日の債券先物3月限は伸び悩み。140円30銭で取引を開始し、一時140円15銭まで売られたが、午後の取引で140円40銭まで反発し、140円37銭で取引を終えた。2年債と5年債の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.21％、10年債は4.50％、30年債は4.73％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.40％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 ユーロ圏・1月総合PMI改定値（予想：50.2、速報値：50.2）

・19：00 ユーロ圏・12月生産者物価指数（予想：前年比-0.1％、11月：-1.2％）

・22：15 米・1月ADP雇用統計（予想：前月比+15.0万人、12月：+12.2万人）

・22：30 加・12月貿易収支（予想：+10.2億加ドル、11月：-3.2億加ドル）

・22：30 米・12月貿易収支（予想：-968億ドル、11月：-782億ドル）

・23：45 米・1月総合PMI改定値（予想：52.5、速報値：52.4）

・24：00 米・1月ISM非製造業景況指数（予想：54.0、12月：速報値：54.1）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》