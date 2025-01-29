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今日の注目スケジュール：加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など

2025年1月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事録(2014年7-12月開催分)
14:00　消費者態度指数(1月)　36.5　36.2


参院本会議で代表質問


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(12月)　2.5％　2.3％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月)　4.0％　3.8％
22:30　米・卸売在庫(12月)　　-0.2％
23:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.00％　3.25％
28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.50％　4.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　13.25％　12.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

香港・株式市場は祝日のため休場(春節、31日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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