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今日の注目スケジュール：加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表、ブ中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事録(2014年7-12月開催分)
14:00 消費者態度指数(1月) 36.5 36.2
参院本会議で代表質問
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(12月) 2.5％ 2.3％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(12月) 4.0％ 3.8％
22:30 米・卸売在庫(12月) -0.2％
23:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.00％ 3.25％
28:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 4.50％ 4.50％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 13.25％ 12.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
香港・株式市場は祝日のため休場(春節、31日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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