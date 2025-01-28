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出来高変化率ランキング（13時台）～ペルセウス、リスキルなどがランクイン

2025年1月28日 13:52

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記事提供元：フィスコ

*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ペルセウス、リスキルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月28日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3529＞ アツギ　　　　　　 　667800 　66827.42　 260.47% 0.0535%
＜166A＞ タスキHD　　　　 　3729400 　261442.94　 255.72% -0.006%
＜8956＞ NTT都市R　　　 　41400 　585565.82　 238.26% 0.0867%
＜9702＞ アイエスビー　　　 　114500 　18589.76　 236.42% 0.0136%
＜8361＞ 大垣銀　　　　　　 　482600 　142066.66　 209.47% 0.0464%
＜7366＞ LITALICO　 　944300 　185749.26　 186.68% 0.1716%
＜3267＞ フィルカンパニ　　 　195500 　32220.56　 185.77% 0.0653%
＜6547＞ グリーンズ　　　　 　344200 　155067.66　 169.78% 0.0676%
＜6200＞ インソース　　　　 　2320700 　560559.3　 160.39% 0.0171%
＜4882＞ ペルセウス　　　　 　1556200 　229414.78　 155.86% 0.0116%
＜4461＞ 一工薬　　　　　　 　186400 　135464.9　 151.51% -0.0891%
＜2321＞ ソフトフロントH　 　7740100 　234131.92　 136.22% 0.0081%
＜291A＞ リスキル　　　　　 　206700 　203328.9　 135.98% -0.1049%
＜5246＞ ELEMENTS　 　7090000 　1932983.4　 130.89% 0.0266%
＜9632＞ スバル興　　　　　 　141500 　131423　 116.62% 0.0204%
＜5248＞ テクノロジー　　　 　151400 　47945.74　 116.26% 0%
＜8345＞ 岩手銀　　　　　　 　82900 　79315.56　 116.12% 0.0269%
＜6191＞ エアトリ　　　　　 　292500 　107858.08　 115.17% 0.0589%
＜6305＞ 日立建　　　　　　 　3402900 　4316262.6　 109.74% 0.049%
＜9267＞ ゲンキードラ　　　 　176200 　168882.9　 107.74% 0.0369%
<1476> iSJリート　　　 　438023 　275255.035　 103.92% 0.0147%
<1488> iFJリート　　　 　216207 　117438.597　 100.03% 0.0183%
<3193> エターナルホスヒ　 　261100 　274442.7　 98.02% 0.0187%
<2469> ヒビノ　　　　　　 　53500 　56540.8　 96.73% 0.0582%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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