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出来高変化率ランキング（13時台）～ペルセウス、リスキルなどがランクイン
*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ペルセウス、リスキルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月28日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3529＞ アツギ 667800 66827.42 260.47% 0.0535%
＜166A＞ タスキHD 3729400 261442.94 255.72% -0.006%
＜8956＞ NTT都市R 41400 585565.82 238.26% 0.0867%
＜9702＞ アイエスビー 114500 18589.76 236.42% 0.0136%
＜8361＞ 大垣銀 482600 142066.66 209.47% 0.0464%
＜7366＞ LITALICO 944300 185749.26 186.68% 0.1716%
＜3267＞ フィルカンパニ 195500 32220.56 185.77% 0.0653%
＜6547＞ グリーンズ 344200 155067.66 169.78% 0.0676%
＜6200＞ インソース 2320700 560559.3 160.39% 0.0171%
＜4882＞ ペルセウス 1556200 229414.78 155.86% 0.0116%
＜4461＞ 一工薬 186400 135464.9 151.51% -0.0891%
＜2321＞ ソフトフロントH 7740100 234131.92 136.22% 0.0081%
＜291A＞ リスキル 206700 203328.9 135.98% -0.1049%
＜5246＞ ELEMENTS 7090000 1932983.4 130.89% 0.0266%
＜9632＞ スバル興 141500 131423 116.62% 0.0204%
＜5248＞ テクノロジー 151400 47945.74 116.26% 0%
＜8345＞ 岩手銀 82900 79315.56 116.12% 0.0269%
＜6191＞ エアトリ 292500 107858.08 115.17% 0.0589%
＜6305＞ 日立建 3402900 4316262.6 109.74% 0.049%
＜9267＞ ゲンキードラ 176200 168882.9 107.74% 0.0369%
<1476> iSJリート 438023 275255.035 103.92% 0.0147%
<1488> iFJリート 216207 117438.597 100.03% 0.0183%
<3193> エターナルホスヒ 261100 274442.7 98.02% 0.0187%
<2469> ヒビノ 53500 56540.8 96.73% 0.0582%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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