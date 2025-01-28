日立建機は戻り高値に進む、3月通期の連結業績予想の増額修正など好感

■25年3月期の世界全体の油圧ショベル需要はやや拡大する見通し

日立建機<6305>(東証プライム)は1月28日、小安く始まったあと切り返して一段高となり、3%高の4638円(117円高)まで上げて戻り高値に進んでいる。27日の15時30分に第3四半期決算を発表し、3月通期の連結業績予想の増額修正も発表。好感されている。

2025年3月期の世界全体の油圧ショベル需要を約20.6万台(前年度比△8%)と、前回10月公表時点の見通しから約7千台上方修正した。同社の25年3月期の連結業績予想は、前回予想に比べ、営業利益を8.0%上回る見込みに見直し、親会社株主に帰属する当期利益は同5.0%上回る見込みに見直した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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