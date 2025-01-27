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1/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 1/27
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経225先物（40480、+540）
・VIX指数は低下（14.85、-0.17）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39931.98、-26.89）
・NYダウは下落（44424.25、-140.82）
・ナスダック総合指数は下落（19954.30、-99.38）
・1ドル＝155.90-156.00
・米原油先物は上昇（74.66、+0.04）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月中国工業利益
・1月中国製造業PMI
・1月中国非製造業PMI
・1月中国総合PMI
・11月景気先行CI指数
・11月景気一致指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・1月ドイツIFO企業景況感指数
・1月ブラジルFGV消費者信頼感指数
・ブラジル週次景気動向調査
・12月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・12月ブラジルローン残高
・12月ブラジル融資残高
・12月米国新築住宅販売件数
・ブラジル貿易収支
・衆議院本会議で代表質問
・決算発表 日立建機、ファナック、日東電工
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がブダペストで開催される会議で講演
・欧州連合外相理事会
・決算発表 AT＆T《ST》
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