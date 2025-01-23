*23:02JST 【市場反応】米失業保険継続受給者数は21年11月来で最高、ドル買い後退

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（1/18）は前週比6000件増の22.3万件と、前回21.7万件から予想以上に増加し、昨年12月初旬以降ほぼ1カ月ぶり最高となった。2週連続の増加。失業保険継続受給者数（1/11）は189.9万人と、前回185.3万人から予想以上に増加し、21年11月来で最高となった。大規模山火事による被害が広がっているカリフォルニア州での申請件数が増えた。

米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは4.62％で推移した。ドル買いも後退。ドル・円は156円40銭から156円10銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0397ドルから1.0411ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2310ドルから1.2330ドルへ強含んだ。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（1/18）：22.3万件（予想：22万件、前回：21.7万件）

・米・失業保険継続受給者数（1/11）：189.9万人（予想：186.6万人、前回：185.3万人←185.9万人）《KY》