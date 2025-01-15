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1/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 1/15
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42518.28、+221.16）
・SOX指数は上昇（5045.95、+25.91）
・シカゴ日経先物は上昇（38725、+20）
・VIX指数は下落（18.71、-0.48）
・1ドル＝157.91-99円
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（19044.39、-43.71）
・シカゴ日経先物は下落（40130、-100）
・米原油先物は下落（77.50、-1.32）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月国内企業物価指数
・12月豪失業率
・12月中・SWIFTグローバル支払い元建て
・11月英鉱工業生産指数
・11月英商品貿易収支
・12月独CPI
・11月ユーロ圏貿易収支
・ブラジルFGV消費者物価指数
・11月ブラジル経済活動
・12月米フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・米新規失業保険申請件数
・12月米小売売上高
・12月米輸入物価指数
・11月米企業在庫
・1月米N AHB住宅市場指数
・韓国中銀が政策金利発表
・ECB議事要旨(12月会合)《ST》
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