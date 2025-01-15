*08:47JST 1/15

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42518.28、+221.16）

・SOX指数は上昇（5045.95、+25.91）

・シカゴ日経先物は上昇（38725、+20）

・VIX指数は下落（18.71、-0.48）

・1ドル＝157.91-99円

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（19044.39、-43.71）

・シカゴ日経先物は下落（40130、-100）

・米原油先物は下落（77.50、-1.32）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月国内企業物価指数

・12月豪失業率

・12月中・SWIFTグローバル支払い元建て

・11月英鉱工業生産指数

・11月英商品貿易収支

・12月独CPI

・11月ユーロ圏貿易収支

・ブラジルFGV消費者物価指数

・11月ブラジル経済活動

・12月米フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・米新規失業保険申請件数

・12月米小売売上高

・12月米輸入物価指数

・11月米企業在庫

・1月米N AHB住宅市場指数

・韓国中銀が政策金利発表

・ECB議事要旨(12月会合)《ST》