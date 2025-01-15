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前日に動いた銘柄 part2 プレサンス、ディスコ、リベルタなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 プレサンス、ディスコ、リベルタなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
ソシオネクスト＜6526＞ 2606 -128
半導体株安の流れが波及する格好で。
三井ハイテック＜6966＞ 811 -43
トランプ政権発足控えてEV市場の先行き懸念も強まり。
イビデン＜4062＞ 4538 -295
半導体株安の流れから手仕舞い売りが優勢に。
ディスコ＜6146＞ 44350 -3650
マッコーリー証券では投資判断を格下げ。
安川電機＜6506＞ 4087 -184
半導体回復遅れで通期業績予想を下方修正。
ダブル・スコープ＜6619＞ 268 -13
EV市場の先行きに対する警戒感なども根強く。
東京精密＜7729＞ 7106 -330
半導体製造装置株の一角として売りが波及。
マネックスグループ＜8698＞ 882 -46
地合い悪化で信用買い方の見切り売り優勢にも。
プレサンス＜3254＞ 2357 +400
オープンハウスがTOB実施し完全子会社化へ。
リベルタ＜4935＞ 2000 -1690
仕手化して実態とかけ離れた水準まで急伸した反動が続く。
ガーデン＜274A＞ 2552 -409
第3四半期決算サプライズ乏しく見切り売り。
フィルカンパニー＜3267＞ 749 -150
今期の収益ガイダンスをマイナス視。
エヌエフHD＜6864＞ 1231 -108
量子コンピュータ関連には引き続き売り優勢。
バイク王＜3377＞ 457 -54
好決算発表だが出尽くし感優勢に。
AIメカテック＜6227＞ 3390 -220
先週末は長い上ヒゲ残して伸び悩み。
農業総合研究所＜3541＞ 290 +42
第1四半期営業利益が94.1％増。自社株買いも発表。
エクスモーション＜4394＞ 851 -12
営業利益が前期18.1％増・今期28.7％増予想。上値は重い。
WACUL＜4173＞ 299 -16
第3四半期累計の営業利益69.5％減。
モビルス＜4370＞ 381 +60
第1四半期営業損益が0.22億円の赤字だが前年同期の1.00億円の
赤字から赤字幅縮小。
チームスピリット＜4397＞ 384 +28
第1四半期営業損益が前年同期の赤字から黒字に転換。
FIXER<5129> 782 -122
第1四半期営業損益が3.69億円の赤字。
アイドマHD<7373> 1938 +3
第1四半期営業利益が14.7％増。自社株買いも発表。
オンデック<7360> 997 -43
25年11月期営業利益40.0％減予想。
エルテス<3967> 858 +23
第3四半期累計の営業利益50.8％減だが上期の赤字から黒字に転換。
地域新聞社<2164> 332 +6
株主優待制度の拡充を発表。《CS》
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