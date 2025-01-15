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前日に動いた銘柄 part1 PR TIMES、コスモス薬品、楽天銀行など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 PR TIMES、コスモス薬品、楽天銀行など
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
ニッケ＜3201＞ 1296 +52
株主還元方針の見直しを発表。
プリントネット＜7805＞ 614 +33
第1四半期営業利益58.3％増。
松屋＜8237＞ 980 -41
第3四半期累計の営業利益が71.6％増と上期の3.1倍から増益率が縮小。
岡野バル＜6492＞ 6130 -870
営業利益が前期（12カ月）11.85億円・今期（10カ月）5.28億円予想。
クリングル＜4884＞ 1120 +70
第一種医薬品製造販売業の許可を取得。
NPC＜6255＞ 976 +150
第1四半期営業利益は前年同期比8.9倍。
PR TIMES＜3922＞ 2089 +347
25年度営業利益見通しを引き上げ。
インターアクション＜7725＞ 1071 +79
上半期大幅増益で通期予想を上方修正。
コスモス薬品＜3349＞ 7338 +443
9-11月期業績も市場予想を上振れ着地。
良品計画＜7453＞ 3700 +165
第1四半期決算は期待以上の好業績との評価に
エムスリー＜2413＞ 1455 +45
メリルリンチ日本証券では投資判断を格上げ。
円谷フィHD＜2767＞ 1906 +35
上値抵抗の25日線水準を突破して。
楽天銀行＜5838＞ 4572 +95
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
浜松ホトニクス＜6965＞ 1835 +56
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
サンウェルズ＜9229＞ 607 -83
不正・過剰請求を事実上認めたとの報道伝わる。
日本マイクロニクス＜6871＞ 3910 -540
半導体関連株安の流れを受けて短期資金の見切り売り優勢。
イオンファンタジー＜4343＞ 2551 -252
9-11月期営業赤字で減損も計上。
技研製作所＜6289＞ 1489 -198
第1四半期の大幅減益決算を嫌気。
アドバンテスト＜6857＞ 9424 -956
みずほ証券では投資判断を格下げ。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 7940 -620
米半導体株安の流れが波及する。
日東紡績<3110> 5980 -540
半導体関連株安の流れが波及で。
古河電気工業<5801> 6900 -359
半導体関連軟化で利食い売りの動き優勢に。
サンリオ<8136> 5332 -223
全体株安の中で利食い売りが優勢に。
TOWA<6315> 1750 -89
半導体製造装置関連が総じて安い。
フィックスターズ<3687> 1752 -81
量子コンピュータ関連には引き続き売り圧力。
野村マイクロ・サイエンス<6254> 2775 -245
半導体株安もあってリバウンドにも一巡感。《CS》
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