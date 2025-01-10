関連記事
小林製薬など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;446%;36600;0.25;2305;-38 ＜2404＞ ;鉄人化;260%;6500;1.61;426;-2 ＜6778＞ ;アルチザ;198%;25800;11.30;552;2 ＜4985＞ ;アース製薬;183%;64000;0.29;5220;-30 ＜3198＞ ;SFP;181%;46200;0.15;1984;-8 ＜9441＞ ;ベルパーク;167%;1500;7.24;1652;0 ＜1431＞ ;リブワーク;140%;27100;1.36;684;6 ＜3082＞ ;きちりHD;110%;19400;0.62;839;4 ＜2568＞ ;上場NSQ;105%;8200;4.45;5750;-73 ＜2378＞ ;ルネサンス;103%;28500;0.16;1035;-11 ＜8275＞ ;フォーバル;84%;5200;0.94;1329;-21 ＜3197＞ ;すかいらーく;79%;1051400;0.13;2334.5;31 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;76%;24600;2.72;793;-34 ＜4967＞ ;小林製薬;70%;137500;0.48;5912;-99 ＜2938＞ ;オカムラ食品工業;69%;12500;2.00;2203;17 ＜3591＞ ;ワコールＨＤ;67%;59800;0.69;5211;-38 ＜1551＞ ;東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ;67%;20;0.82;5269;-6 ＜4054＞ ;日本情報Ｃ;66%;8700;9.40;1053;-8 ＜9612＞ ;ラックランド;64%;9900;1.21;1752;-10 ＜8125＞ ;ワキタ;63%;65400;0.88;1669;1
[コメント]小林製薬＜4967＞は信用倍率1倍を下回っており、売り長の状況。《TY》
スポンサードリンク