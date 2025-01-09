*15:41JST 1月9日本国債市場：債券先物は141円31銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付141円22銭 高値141円35銭 安値141円09銭 引け141円31銭 24826枚

2年 468回 0.647％

5年 174回 0.809％

10年 376回 1.179％

20年 190回 1.949％



9日の債券先物3月限は下げ渋り。141円22銭で取引を開始し、141円09銭まで下げた後、141円35銭まで反発し、141円31銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に低下。



＜米国債概況＞

2年債は4.26％、10年債は4.66％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.54％、英国債は4.79％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 独・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.5％、10月：-1.0％）

・16：00 独・11月貿易収支（予想：+145億ユーロ、10月：+134億ユーロ）

・19：00 ユーロ圏・11月小売売上高（予想：前月比+0.3％、10月：-0.5％）



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