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1月9日本国債市場：債券先物は141円31銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 1月9日本国債市場：債券先物は141円31銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円22銭 高値141円35銭 安値141円09銭 引け141円31銭 24826枚
2年 468回 0.647％
5年 174回 0.809％
10年 376回 1.179％
20年 190回 1.949％
9日の債券先物3月限は下げ渋り。141円22銭で取引を開始し、141円09銭まで下げた後、141円35銭まで反発し、141円31銭で取引を終了した。20年債の利回りが主に低下。
＜米国債概況＞
2年債は4.26％、10年債は4.66％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.54％、英国債は4.79％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 独・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.5％、10月：-1.0％）
・16：00 独・11月貿易収支（予想：+145億ユーロ、10月：+134億ユーロ）
・19：00 ユーロ圏・11月小売売上高（予想：前月比+0.3％、10月：-0.5％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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