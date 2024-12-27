12/27の強弱材料

*08:40JST 12/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39568.06、+437.63）

・NYダウは上昇（43325.80、+28.77）

・1ドル＝158.00-10円

・シカゴ日経先物は上昇（39700、+210）

・SOX指数は上昇（5175.31、+1.75）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（20020.36、-10.77）

・VIX指数は上昇（14.73、+0.46）

・米原油先物は下落（69.62、-0.48）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月決算銘柄の権利落ち

・東京都区部消費者物価指数（12月）

・失業率（11月）

・有効求人倍率（11月）

・小売売上高（11月）

・百貨店売上高（11月）

・スーパー売上高（11月）

・鉱工業生産指数（11月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月18、19日分）

・ビースタイルホールディングスが新規上場

・中国工業利益（11月）

・中国経常収支確定値（7-9月）

・インド外貨準備高（先週）

・ブラジルローン残高（11月）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（12月）

・ブラジル全国失業率（11月）

・米卸売在庫（11月）《ST》