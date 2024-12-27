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12/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 12/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39568.06、+437.63）
・NYダウは上昇（43325.80、+28.77）
・1ドル＝158.00-10円
・シカゴ日経先物は上昇（39700、+210）
・SOX指数は上昇（5175.31、+1.75）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（20020.36、-10.77）
・VIX指数は上昇（14.73、+0.46）
・米原油先物は下落（69.62、-0.48）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月決算銘柄の権利落ち
・東京都区部消費者物価指数（12月）
・失業率（11月）
・有効求人倍率（11月）
・小売売上高（11月）
・百貨店売上高（11月）
・スーパー売上高（11月）
・鉱工業生産指数（11月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月18、19日分）
・ビースタイルホールディングスが新規上場
・中国工業利益（11月）
・中国経常収支確定値（7-9月）
・インド外貨準備高（先週）
・ブラジルローン残高（11月）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（12月）
・ブラジル全国失業率（11月）
・米卸売在庫（11月）《ST》
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