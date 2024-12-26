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12月26日本国債市場：債券先物は141円90銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 12月26日本国債市場：債券先物は141円90銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付142円18銭 高値142円18銭 安値141円80銭 引け141円90銭 14568枚
2年 467回 0.608％
5年 174回 0.756％
10年 376回 1.101％
20年 190回 1.877％
26日の債券先物3月限は弱含み。142円18銭で取引を開始し、午後の取引で141円80銭まで下落し、141円90銭で取引を終えた。現物債の取引では10年債の利回りが主に上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は4.34％、10年債は4.61％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
祝日のため休場
[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.3万件、前回：22.0万件）
・03:00 米財務省・7年債入札
・休場：NZ、豪、香港、イタリア、独、英、カナダなど《CS》
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