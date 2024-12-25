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12/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 12/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43297.03、+390.08）
・ナスダック総合指数は上昇（20031.13、+266.24）
・1ドル＝157.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇（39260、+140）
・SOX指数は上昇（5173.56、+54.81）
・VIX指数は低下（14.27、-2.51）
・米原油先物は上昇（70.10、+0.86）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39036.85、-124.49）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・企業向けサービス価格指数（11月）
・国債買いオペ
・景気動向指数改定値（10月）
・工作機械受注（11月）
・外食売上高（11月）
・石油製品価格
・植田日銀総裁が経団連審議員会で講演
・次世代半導体等小委員会の初会合
・アルピコホールディングスとMICの2銘柄が新規上場
・Jフロント＜3086＞など決算発表
・日中外相会談
・米・欧・英・香港・株式市場は休場《ST》
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