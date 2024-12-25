12/25の強弱材料

*08:43JST 12/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（43297.03、+390.08）

・ナスダック総合指数は上昇（20031.13、+266.24）

・1ドル＝157.10-20円

・シカゴ日経先物は上昇（39260、+140）

・SOX指数は上昇（5173.56、+54.81）

・VIX指数は低下（14.27、-2.51）

・米原油先物は上昇（70.10、+0.86）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39036.85、-124.49）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・企業向けサービス価格指数（11月）

・国債買いオペ

・景気動向指数改定値（10月）

・工作機械受注（11月）

・外食売上高（11月）

・石油製品価格

・植田日銀総裁が経団連審議員会で講演

・次世代半導体等小委員会の初会合

・アルピコホールディングスとMICの2銘柄が新規上場

・Jフロント＜3086＞など決算発表

・日中外相会談

・米・欧・英・香港・株式市場は休場《ST》