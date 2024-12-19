関連記事
BEENOSが後場急伸、LINEヤフーによるTOB報道を受け、がぜん材料含みに
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■「概ね報道のとおり」「準備が整い次第速やかにおしらせ」と発表
BEENOS<3328>(東証プライム)は12月19日の後場、買い気配で始まったままストップ高の4070円(700円高、21%高)に達し、後場は14時過ぎまで値が付かないまま急伸相場となっている。正午前、「LINEヤフー、越境ECのBEENOS買収、500億円でTOB」(日経電子版速報ニュース11:30)と伝えられ、がぜん材料含みとなった。
報道によると、TOB(株式公開買付)価格は1株あたり4000円になるもよう。全株式を取得して完全子会社にするとした。これに対し、BEENOSは、東証IR開示で、当社が発表したものではないこと、概ね報道のとおりだが、開示準備が整い次第速やかにお知らせする、と発表した。東証は、BEENOS株式の売買を午前11時54分から13時6分まで売買停止とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】名古屋証券取引所バリュー株に脚光！低ＰＥＲ・ＰＢＲ、高配当銘柄が続々（2024/10/28）
・【株式市場特集】日米選挙控え、金関連株と自社株取得銘柄に注目（2024/10/21）
・【株式市場特集】為替と金利動向も見据え、相場の方向性を探る（2024/10/15）
・【株式市場特集】中東危機で株式市場に異変、日経平均と個別株の反応に乖離（2024/10/07）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク