*08:04JST 米国株式市場は下落、金融政策の不透明感が重石（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

MAR24

Ｏ 39785（ドル建て）

Ｈ 39905

Ｌ 39335

Ｃ 39360 大証比-40（イブニング比+90）

Vol 4540



MAR24

Ｏ 39665（円建て）

Ｈ 39780

Ｌ 39215

Ｃ 39255 大証比-145（イブニング比-15）

Vol 17803

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.48円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ソフト

バンクG＜9984＞、日本電産＜6594＞、ルネサス＜6723＞、ソニー＜6758＞、村田製作所<698

1>、ダイキン工業＜6367＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.28 -0.97 2660 -12.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.78 -0.20 1808 -13

8035 (TOELY) 東京エレク 77.07 -0.36 23657 -183

6758 (SONY.N) ソニー 21.73 0.24 3335 -45

9432 (NTTYY) NTT 25.34 0.21 156 0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.42 -0.14 2520 9

6501 (HTHIY) 日立製作所 51.69 -0.11 3967 -22

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.64 0.38 53165 -265

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 31.42 0.38 9645 -192

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.74 -0.15 5139 -53

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.50 -0.13 7636 -13

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.37 -0.29 3676 -8

8031 (MITSY) 三井物産 416.96 -3.27 3200 -12

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.75 -0.30 11319 -41

4568 (DSNKY) 第一三共 27.74 0.17 4258 22

9433 (KDDIY) KDDI 16.21 0.05 4976 -24

7974 (NTDOY) 任天堂 15.36 0.43 9430 -60

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.30 -0.88 5418 -7

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.26 0.24 1292 8.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.52 -0.02 4150 -10

6902 (DNZOY) デンソー 13.49 -0.36 2070 -8.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.67 0.81 6959 -42

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.40 0.39 3284 -16

8411 (MFG.N) みずほFG 4.93 -0.06 3783 4

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.70 -0.01 17957 -198

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.36 0.08 4101 3

7741 (HOCPY) HOYA 131.01 1.31 20107 -8

6503 (MIELY) 三菱電機 34.05 -0.42 2613 -17.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.93 -0.04 2434 -27.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.55 -0.24 4996 -12

6273 (SMCAY) SMC 20.25 -0.12 62159 -541

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 -0.30 1358 -130

6146 (DSCSY) ディスコ 26.80 -0.20 41133 -147

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.35 0.12 2509 -4

8053 (SSUMY) 住友商事 21.38 -0.20 3281 -10

6702 (FJTSY) 富士通 18.00 -0.20 2763 -8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.62 -1.42 10993 -12

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.12 -0.15 5255 14

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1513 12

8002 (MARUY) 丸紅 145.67 -1.64 2236 -6.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.49 -0.07 1992 -28.5

6954 (FANUY) ファナック 13.04 -0.06 4003 -33

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.75 -0.46 3338 -12

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.00 -0.20 1228 -8

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.09 -0.43 4158 -27

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.93 -0.13 3355 -23

6594 (NJDCY) 日本電産 4.51 -0.01 2769 -46.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 56.30 -6.10 8641 -23

4543 (TRUMY) テルモ 19.89 -0.01 3053 -11

8591 (IX.N) オリックス 106.99 -0.96 3284 6

（時価総額上位50位、1ドル153.48円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7201 (NSANY) 日産自動車 5.11 392 54.4 16.1

1

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5197 513 10.9

5

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2164 47.5 2.2

4

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.08 1701 16 0.9

5

2503 (KNBWY) キリンHD 13.67 2098 17.5 0.8

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 1358 -130 -8.7

4

5020 (JXHLY) ENEOS 9.83 754 -34.2 -4.3

4

6752 (PCRHY) パナソニック 10.04 1541 -57 -3.5

7

9101 (NPNYY) 日本郵船 6.43 4934 -162 -3.1

8

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.30 1711 -35 -2.0

0



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43449.90 前日比：-267.58

始値：43656.47 高値：43656.47 安値：43336.22

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：20109.06 前日比：-64.83

始値：20095.62 高値：20148.83 安値：20004.73

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6050.61 前日比：-23.47

始値：6052.55 高値：6057.68 安値：6035.19

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.591％ 米10年国債 4.4％



米国株式市場は下落。ダウ平均は267.58ドル安の43,449.90ドル、ナスダックは64.8

3ポイント安の20,109.06で取引を終了した。

長期金利の高止まりで寄り付き後、下落。朝方発表された11月小売売上高が市場予

想を上回り、連邦準備制度理事会（FRB）が明日の連邦公開市場委員会（FOMC）で利

下げを行うとの見方に変わりはないものの、来年の利下げペースが緩やかになると

の観測につながった。FOMCを前に金融政策の不透明感が重石となり、ダウ平均、ナ

スダックともに終日軟調に推移した。セクター別では、自動車・自動車部品、医薬

品・バイオテクが上昇した一方、半導体・同製造装置、ヘルスケア機器・サービス

が下落した。

製薬会社ファイザー（PFE）が上昇。2025年通期の売上高と利益の見通しが市場予想

とほぼ一致し、投資家の懸念が緩和した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は

アナリストの投資判断引き上げで上昇。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は今

週発表を控える四半期決算への期待から買われた。

総合ヘルスケアのCVSヘルスケア（CVS）や管理医療会社ユナイテッドヘルス（UNH）

などは、薬剤給付管理会社を巡るトランプ次期大統領や超党派議員からの圧力を受

け、収益に影響が出るとの懸念から売られている。エンジニアリングのアメンタム

（AMTM）、ドローン製造のレッドキャットは前日引け後に発表した四半期決算が失

望され売られた。後払いサービスを提供するアファーム（AFRV）は7億5000万ドル規

模の転換社債を発行する計画を発表し下落。

史上初の4万5000ドル台に到達して以降下落が続いているダウ平均は17日も続落し、

下落は9営業日連続となった。9営業日連続での下落は1978年以来。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》