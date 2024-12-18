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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMC政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMC政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(11月) -6898億円 -4612億円
08:50 輸出(11月) 2.5％ 3.1％
08:50 輸入(11月) 0.8％ 0.4％
08:50 資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
16:15 訪日外客数(11月) 331.2万人
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
キオクシアホールディングスが東証プライムに新規上場(公開価格:1455円)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(7-9月) -104.00億NZドル -48.26億NZドル
16:00 英・消費者物価コア指数(11月) 3.3％
16:00 英・生産者物価産出指数(11月) -0.8％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(11月) 2.3％ 2.0％
22:30 米・経常収支(7-9月) -2871億ドル -2668億ドル
22:30 米・住宅着工件数(11月) 134.4万戸 131.1万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(11月) 142.3万戸 141.6万戸
30:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 4.50％ 4.75％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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