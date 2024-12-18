ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMC政策金利発表など

2024年12月18日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米FOMC政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(11月)　-6898億円　-4612億円
08:50　輸出(11月)　2.5％　3.1％
08:50　輸入(11月)　0.8％　0.4％
08:50　資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
16:15　訪日外客数(11月)　　331.2万人


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

キオクシアホールディングスが東証プライムに新規上場(公開価格:1455円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　-104.00億NZドル　-48.26億NZドル
16:00　英・消費者物価コア指数(11月)　　3.3％
16:00　英・生産者物価産出指数(11月)　　-0.8％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(11月)　2.3％　2.0％
22:30　米・経常収支(7-9月)　-2871億ドル　-2668億ドル
22:30　米・住宅着工件数(11月)　134.4万戸　131.1万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(11月)　142.3万戸　141.6万戸
30:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.50％　4.75％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事