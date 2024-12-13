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DeNAが高値を更新、香港企業との提携やポケモンカードゲームアプリの追加拡張などに期待強まる
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■4日ぶりに2017年以来の高値を更新
DeNA(ディー・エヌ・エー)<2432>(東証プライム)は12月13日、3日続伸基調となり、午前40分過ぎに2474.0円(100.5円高)まで上げて4日ぶりに2017年以来の高値に進んでいる。引き続き、12月9日付でIPゲーム開発などを行う香港の5X Entertainment Company Limited(ファイブクロス社)との資本業務提携を発表したことや、(株)ポケモン(東京都港区)などと共同開発したスマートフォン向けポケモンカードゲームアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に関する12月12日付の発表などが買い材料視されているようだ。
発表によると、スマートフォン向けポケモンカードゲームアプリ『ポケポケ』は、このほど全世界累計6000万ダウンロードを突破した。また、初の追加拡張パック「幻のいる島」が12月17日(火)に登場するとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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