*08:22JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが支える（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

DEC24

Ｏ 39340（ドル建て）

Ｈ 40160

Ｌ 39140

Ｃ 40070 大証比+660（イブニング比+20）

Vol 4705



DEC24

Ｏ 39340（円建て）

Ｈ 40160

Ｌ 39140

Ｃ 40065 大証比+655（イブニaング比+15）

Vol 22182

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル152.41円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、ディ

スコ＜6146＞、東京エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、豊田自動織機＜6201＞、東京

海上HD＜8766＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 178.15 2.44 2715 32.

5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 12.14 0.26 1850

8

8035 (TOELY) 東京エレク 82.25 2.61 25071 59

1

6758 (SONY.N) ソニー 22.17 0.40 3379 1

7

9432 (NTTYY) NTT 25.60 0.02 156 0.

4

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.20 0.35 2621 4

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 53.59 1.36 4084 6

4

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.88 0.63 54685 68

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.75 0.48 9373 20

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.08 0.09 5511 4

9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 102.27 0.97 7794 9

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.08 0.16 3831 2

0

8031 (MITSY) 三井物産 431.72 6.31 3290 4

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.09 0.20 11499 17

9

4568 (DSNKY) 第一三共 29.36 -0.28 4475 4

1

9433 (KDDIY) KDDI 16.39 0.13 4996 1

8

7974 (NTDOY) 任天堂 15.09 0.14 9199 9

6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.93 0.58 5781 10

2

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.05 0.01 1323 16.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.74 -0.06 4188

3

6902 (DNZOY) デンソー 14.30 0.08 2179 3

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.22 0.21 6773 3

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.47 0.02 3425 2

6

8411 (MFG.N) みずほFG 5.10 0.06 3886 4

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.08 0.00 18411 11

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.56 0.10 4133 1

5

7741 (HOCPY) HOYA 135.21 1.44 20607 29

2

6503 (MIELY) 三菱電機 35.06 0.65 2672 26.

5

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.29 0.00 2527 13

7751 (CAJPY) キヤノン 33.10 0.12 5045 45

6273 (SMCAY) SMC 20.80 0.26 63403 40

3

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.35 0.10 1425 -103.5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.20 -0.10 41456 104

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.78 0.08 2557 6.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.22 0.17 3387 33

6702 (FJTSY) 富士通 18.55 0.12 2827 20

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.52 0.80 11357 207

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.52 0.06 5340 40

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1524 -12

8002 (MARUY) 丸紅 152.02 0.48 2317 35.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.75 0.10 2058 19.5

6954 (FANUY) ファナック 13.56 0.09 4133 19

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.77 0.47 3470 36

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.30 0.30 1235 13

6301 (KMTUY) 小松製作所 28.15 0.54 4290 50

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.30 0.21 3444 19

6594 (NJDCY) 日本電産 4.60 -0.03 2804 -23

6857 (ATEYY) アドバンテスト 56.80 1.70 8657 222

4543 (TRUMY) テルモ 20.15 0.31 3071 31

8591 (IX.N) オリックス 112.60 1.22 3432 42

（時価総額上位50位、1ドル152.41円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5182 561 12.14

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2149 80.5 3.89

6857 (ATEYY) アドバンテスト 56.80 8657 222 2.63

6146 (DSCSY) ディスコ 27.20 41456 1046 2.59

8035 (TOELY) 東京エレク 82.25 25071 591 2.41

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.35 1425 -103.5 -6.77

8750 (DLICY) 第一生命HD 26.40 4024 -261 -6.09

5020 (JXHLY) ENEOS 10.12 771 -35.9 -4.45

7259 (ASEKY) アイシン精機 11.08 1689 -51 -2.93

6752 (PCRHY) パナソニック 9.87 1504 -31 -2.02



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44148.56 前日比：-99.27

始値：44300.41 高値：44376.18 安値：44135.74

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：20034.89 前日比：347.65

始値：19832.96 高値：20055.93 安値：19830.64

年初来高値：20034.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6084.19 前日比：49.28

始値：6060.15 高値：6092.59 安値：6060.15

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.493％ 米10年国債 4.272％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は99.27ドル安の44,148.56ドル、ナスダックは3

47.65ポイント高の20,034.90で取引を終了した。

11月消費者物価指数（CPI）が想定内にとどまり12月連邦公開市場委員会（FOMC）で

の追加利下げを期待した買いに、寄り付き後、上昇。ダウは利益確定売りに押され

下落に転じた。ナスダックは利下げ期待を受けた買いやアルファベットなどハイテ

クの買いが主導し終盤にかけ上げ幅を拡大し過去最高値を更新。まちまちで終了し

た。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、ヘルスケア・機器が下

落。

検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はグーグルが最新の生成人工知

能（AI）技術Gemini 2.0を発表し、上昇した。スポーツ用品メーカーのナイキ（NK

E）は全米フットボールリーグ（NFL）との提携を2038年まで延長することで合意

し、上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）はアナリストの目標株価引き上げ

で、上昇。スーパーマーケットチェーンのクローガー（KR）は連邦地裁の判決を受

け同業アルバートソンズが同社との合併計画を撤回し、上昇。

チョコレートメーカー、ハーシー（HSY）は飲食品メーカーのモンデリーズ・インタ

ーナショナル（MDLZ）が提示した買収案を評価価格が低過ぎると拒否したことを発

表し、下落。総合ヘルスケアのCVSヘルスケア（CVS）や管理医療会社ユナイテッド

ヘルス（UNH）などは、超党派議員が医薬品価格の低下を目的とし、薬剤給付管理会

社と薬局の切り離しを義務化する法案を提出すると報じられ、下落した。百貨店メ

ーシーズ（M）は元従業員による経費隠蔽が影響し、利益見通しを下方修正し、下

落。

ソフトウエア会社のアドビ（ADBE）は取引終了後、四半期決算を発表。2025年の通

期調整後1株当たり利益予想が市場予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》