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前日に動いた銘柄 part1 リベルタ、トプコン、フィックスターズなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 リベルタ、トプコン、フィックスターズなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
リベルタ＜4935＞ 1140 +112
カナダCIMA社と汗と風で冷感が持続する「FREEZE TECH」の
独占販売代理店契約。
OATアグリオ＜4979＞ 2051 +64
株主優待制度の一部変更（拡充）を発表。
DELTA－P＜4598＞ 676 +100
急性骨髄性白血病対象の臨床試験で忍容性承認、完全寛解を確認。
ジャストプラ＜4287＞ 343 -11
第3四半期累計の営業利益7.3％減。
BTM＜5247＞ 2480 -145
信用取引の規制強化を嫌気、高値更新後は利益確定売り続く。
ミガロHD＜5535＞ 1606 +44
顔認証プラットフォームが東京ミライズが供給する
全マンションに標準採用。
トプコン＜7732＞ 2656.5 +500
引き続き株式非公開化観測による買収プレミアムを期待。
フィックスターズ＜3687＞ 1934 +202
グーグルの新型チップ開発で量子コンピュータ関連物色。
萩原工業＜7856＞ 1580 +153
増配や今期の2ケタ増益見通しを好感。
川崎重工業＜7012＞ 6724 +627
中国軍事演習警戒で防衛関連に関心。
セイコーグループ＜8050＞ 4740 +375
野村證券では目標株価を引き上げ。
山崎製パン＜2212＞ 2946 +126
JPモルガン証券では新規に買い推奨。
東建コーポレーション＜1766＞ 11530 +530
業績予想を大幅に上方修正へ。
IHI＜7013＞ 8739 +514
野村證券では目標株価を引き上げ。
学情＜2301＞ 2151 +110
9日発表の決算を引き続き評価。
ネオジャパン＜3921＞ 1937 +8
業績上方修正と増配を発表。
コニカミノルタ＜4902＞ 676.0 +15.9
株価の底堅さ意識した買い戻しも。
武蔵精密工業＜7220＞ 4105 +175
10日は利食い売り優勢も先高期待高く押し目買い。
良品計画＜7453＞ 3419 +124
ゴールドマン・サックス証券やジェフリーズ証券が目標株価引き上げ。
日本駐車場開発＜2353＞ 211 +5
決算発表後の出尽くし売りにも一巡感。
JVCケンウッド<6632> 1685.0 +83.5
高値圏で買い戻しが優勢となる展開に。
T＆DHD<8795> 2832.0 +93.0
みずほ証券では投資判断を格上げ。
クラレ<3405> 2291 +59.5
9月高値更新で上値妙味広がる。
島津製作所<7701> 4559 +147
UBS証券では買い推奨に格上げ。
ヤマダHD<9831> 450.3 +5.1
10日には岩井コスモ証券が新規に買い推奨。
ポールHD<3657> 431 -65
第3四半期業績の低進捗をマイナス視。
ベステラ<1433> 937 -62
8-10月期の収益水準悪化をマイナス視。《CS》
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