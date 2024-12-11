*08:12JST 米国株式市場は続落、CPI待ち（10日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

DEC24

Ｏ 39200（ドル建て）

Ｈ 39505

Ｌ 39160

Ｃ 39320 大証比-80（イブニング比+10）

Vol 5065



DEC24

Ｏ 39200（円建て）

Ｈ 39505

Ｌ 39140

Ｃ 39320 大証比-80（イブニング比+10）

Vol 26624

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.94円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、東京エレク

＜8035＞、三菱商事＜8058＞、アドバンテスト＜6857＞、SMC＜6273＞、ルネサス＜6723＞、ディ

スコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 175.71 -1.30 2670 -9.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.88 -0.05 1805 -1

8035 (TOELY) 東京エレク 79.64 1.14 24201 -399

6758 (SONY.N) ソニー 21.77 0.67 3308 -30

9432 (NTTYY) NTT 25.58 -0.17 155 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.85 -0.16 2560 -32.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 52.23 -1.32 3968 -5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.25 -0.33 53559 -241

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 30.27 -0.36 9198 -71

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.99 -0.26 5467 -57

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 101.30 -0.50 7696 -9

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.92 -0.08 3778 -13

8031 (MITSY) 三井物産 425.41 8.96 3232 0

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.89 -0.12 11312 -38

4568 (DSNKY) 第一三共 29.64 -0.96 4504 2

9433 (KDDIY) KDDI 16.26 -0.12 4941 -7

7974 (NTDOY) 任天堂 14.95 -0.34 9086 49

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.35 -0.80 5675 52

7267 (HMC.N) 本田技研工業 26.04 -0.08 1319 4.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.80 -0.11 4194 -1

6902 (DNZOY) デンソー 14.22 -0.11 2161 -2

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.01 -0.43 6688 -49

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.45 -0.14 3411 7

8411 (MFG.N) みずほFG 5.04 -0.03 3829 17

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.08 0.01 18354 -106

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.46 -0.28 4090 -24

7741 (HOCPY) HOYA 133.77 -0.57 20325 -60

6503 (MIELY) 三菱電機 34.41 0.01 2614 2

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.29 0.02 2519 -10

7751 (CAJPY) キヤノン 32.98 -0.16 5011 -8

6273 (SMCAY) SMC 20.54 -0.25 62417 -763

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.25 0.00 1405 -109.5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.30 0.60 41480 -460

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.70 -0.30 2537 -8.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.05 0.31 3350 -7

6702 (FJTSY) 富士通 18.43 -0.08 2800 0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 73.72 -1.10 11200 30

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.46 -0.09 5306 -21

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.67 1519 -15

8002 (MARUY) 丸紅 151.54 3.33 2302 4.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.65 0.15 2021 -24

6954 (FANUY) ファナック 13.47 0.12 4093 -37

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.30 -0.47 3388 -6

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.00 -0.50 1216 -4

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.61 0.10 4195 -21

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.09 -0.10 3370 -21

6594 (NJDCY) 日本電産 4.63 0.01 2814 -22.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.10 -0.40 8372 -106

4543 (TRUMY) テルモ 19.84 -0.57 3014 -12

8591 (IX.N) オリックス 111.38 -1.11 3385 8

（時価総額上位50位、1ドル151.94円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5166 550 11.92

5401 (NPSCY) 日本製鉄 7.02 3200 133 4.34

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2142 54.5 2.61

8750 (DLICY) 第一生命HD 28.71 4362 95 2.23

4452 (KAOOY) 花王 8.75 6647 76 1.16

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.25 1405 -109.5 -7.23

5020 (JXHLY) ENEOS 10.12 769 -36.5 -4.53

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.60 1003 -39 -3.74

6752 (PCRHY) パナソニック 9.59 1457 -50 -3.32

9503 (KAEPY) 関西電力 5.73 1741 -53 -2.95



「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44247.83 前日比：-154.10

始値：44291.57 高値：44470.84 安値：44186.66

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19687.24 前日比：-49.45

始値：19796.39 高値：19887.08 安値：19641.34

年初来高値：19859.77 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6034.91 前日比：-17.94

始値：6057.59 高値：6065.40 安値：6029.89

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.423％ 米10年国債 4.229％



米国株式市場は続落。ダウ平均は154.10ドル安の44,247.83ドル、ナスダックは49.45ポ

イント安の19,687.24で取引を終了した。

材料難で売り買いが交錯し、寄り付き後、まちまち。ダウは高値警戒感を受けた売りに

おされ、終日軟調に推移した。ナスダックはアルファベット（GOOG）の上昇が一時押し

上げたが、金利高を嫌気した売りに加え、オラクル（ORCL）や半導体のエヌビディア

（NVDA）の下落が重しとなり、下落に転じた。終盤にかけても国内消費者物価指数（CP

I）の発表を明日に控え、利益確定売りが強まり、下げ幅を拡大し終了。セクター別で

はメディア・娯楽が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

航空会社のアラスカ・エア・グループ（ALK）は第4四半期の調整後1株当たり利益見通

しを引き上げ、さらに、2025年にアジア、欧州への業務拡大計画を発表し、上昇。電気

自動車メーカーのテスラ（TSLA）や、クルーズ船を運営するノルウエージャン（NCLH）

はアナリストによる投資判断引き上げでそれぞれ上昇。検索グーグルを運営するアルフ

ァベット（GOOG）は量子チップ「ウィロー」を搭載したコンピューターによる飛躍的な

成果を発表し、上昇。ドラッグストア小売のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス

（WBA）は身売りで、投資会社のシカモア・パートナーズと交渉中だとの報道が好感さ

れ、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は、労組の3カ月にわたるストライキの

終了で、737マックス機の生産再開を発表し、上昇。

クレジットカード会社のマスターカード（MA）は動画配信のネットフリックス（NFLX）

との提携を発表し、上昇。鉄鋼会社のユナイテッド・ステイツ・スチール（X）はバイ

デン政権が日本製鉄による買収計画を国家安全保障を理由に正式に阻止する計画だと報

じられ取引が数回中断、大幅安となった。

自動車メーカーのゼネラルモーターズ（GM）は取引終了後、クルーズのロボタクシー開

発資金を停止すると発表。時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》