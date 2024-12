ルイ・ヴィトン、米NYにフラッグシップストアに先駆けたテンポラリーストアをオープン

「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」が2024年11月15日、改装中のフラッグシップストアに先駆け、ニューヨーク57丁目東6番地にテンポラリーストアをオープンした。



新店舗では、アメリカでは初となる「ルイ・ヴィトン カフェ」やチョコレートショップ、新たな美食コンセプト、そしてエクスクルーシブなカプセル・コレクションをラインナップ。今日の「ルイ・ヴィトン」を象徴する「メゾン オブ カルチャー」を表現している。













同店舗はアールデコ調の建物で、レンガ造りのファサードを抜けたエントランス・スペースには建築設計事務所OMAのパートナーであり、建築家の重松象平氏と共に製作した自立型インスタレーションを配置。アトリウム後方にも店舗や店内の魅力を映し出す彫刻ビジュアルインスタレーションを用意した。



1 階ではバッグやライフスタイル・アイテムの幅広いレザーグッズが揃うほか、パーソナライゼーションを担当する職人が常駐し、新しいトラベル・ルームを設置。2階はウィメンズ、3階はメンズのアイテムが並び、5階は、プライベートなラウンジ・スペースと、「オブジェ・ノマド」やテーブルウェア・コレクションのエリアに分けた。このフロア独自のものとして、サロンの1つからアクセスできるロフトスタイルのシークレット・ルームがあり、主に「ルイ・ヴィトン」のハイウォッチ & ハイジュエリーを紹介している。





























4階は、文化と食を融合させたメゾンのビジョンでもあるカフェ兼ライブラリー・スペースの「ル・カフェ ルイ・ヴィトン」。全70席の店内では壁一面の書籍や、アート、建築、ファッション、食を通じて世界の旅を演出。アルノー・ドンケルとマキシム・フレデリックの指導と助言の下、地元のシェフたちが活躍する「ルイ・ヴィトン」の新たな美食コミュニティだ。













さらに、「ル・ショコラ マキシム・フレデリック アット ルイ・ヴィトン」が、アメリカで初出店。定番のチョコレートバーやギフトセット、ヘーゼルナッツ・ボンボンに加え、オルゴールから着想を得た「Vivienne on a Malle(トランクの上のヴィヴィエンヌ)」も用意する。















なお、オープニングを記念して、ウィメンズとメンズのプレタポルテやレザーグッズ、アクセサリー、ギフティングにわたるカプセル・コレクションを発売。「ネヴァーフル・インサイドアウト」、「スピーディ・ソフト」といったバッグに加え、「ヴィヴィエンヌ」のフィギュアや小物、シルクのバンドーなど、様々なアイテムをラインナップ。メンズカプセル・コレクションでは、メゾンの創業年にちなんだ「LV since 1854」を配した様々なアイテムを取り揃えた。



■「ルイ・ヴィトン」ニューヨークテンポラリーストア



住所:Louis Vuitton 57th Street NYC 6 East 57th Street



New York, NY 10022, USA



営業時間:10:00-20:00 *日曜日のみ11:00~19:00



「ル・カフェ ルイ・ヴィトン」の予約はこちら



Courtesy of LOUIS VUITTON



■「ルイ・ヴィトン」公式サイト