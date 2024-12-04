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東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
*15:53JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、金属製品、陸運業、建設業なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほかその他製品、石油・石炭製品、鉱業、倉庫・運輸関連業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 小売業 ／ 1,981.82 ／ 1.36
2. その他製品 ／ 5,703.48 ／ 1.33
3. 石油・石炭製品 ／ 1,916.1 ／ 0.74
4. 鉱業 ／ 588.13 ／ 0.54
5. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,266.03 ／ 0.50
6. 機械 ／ 3,229.13 ／ 0.23
7. サービス業 ／ 3,367.83 ／ 0.23
8. 電気機器 ／ 4,798.28 ／ 0.18
9. 繊維業 ／ 776.29 ／ 0.04
10. 非鉄金属 ／ 1,706.93 ／ -0.12
11. 情報・通信業 ／ 6,026.14 ／ -0.45
12. 水産・農林業 ／ 581.46 ／ -0.53
13. 食料品 ／ 2,277.26 ／ -0.57
14. 化学工業 ／ 2,467.91 ／ -0.59
15. 精密機器 ／ 12,495.42 ／ -0.68
16. 卸売業 ／ 3,651.13 ／ -0.70
17. 不動産業 ／ 1,866.5 ／ -0.73
18. 鉄鋼 ／ 678.47 ／ -0.76
19. 医薬品 ／ 3,776.98 ／ -0.83
20. 輸送用機器 ／ 4,106.34 ／ -0.84
21. パルプ・紙 ／ 485.89 ／ -0.90
22. 海運業 ／ 1,821.74 ／ -0.93
23. ゴム製品 ／ 4,002.37 ／ -0.94
24. 証券業 ／ 613.93 ／ -1.00
25. ガラス・土石製品 ／ 1,397.83 ／ -1.00
26. 保険業 ／ 2,731.21 ／ -1.04
27. 空運業 ／ 218.74 ／ -1.05
28. その他金融業 ／ 1,062.73 ／ -1.05
29. 建設業 ／ 1,803.87 ／ -1.14
30. 陸運業 ／ 1,961.51 ／ -1.18
31. 金属製品 ／ 1,422.17 ／ -1.45
32. 電力・ガス業 ／ 505.88 ／ -1.64
33. 銀行業 ／ 366.01 ／ -2.31《CS》
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