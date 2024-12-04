*15:53JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ

銀行業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、金属製品、陸運業、建設業なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほかその他製品、石油・石炭製品、鉱業、倉庫・運輸関連業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 小売業 ／ 1,981.82 ／ 1.36

2. その他製品 ／ 5,703.48 ／ 1.33

3. 石油・石炭製品 ／ 1,916.1 ／ 0.74

4. 鉱業 ／ 588.13 ／ 0.54

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,266.03 ／ 0.50

6. 機械 ／ 3,229.13 ／ 0.23

7. サービス業 ／ 3,367.83 ／ 0.23

8. 電気機器 ／ 4,798.28 ／ 0.18

9. 繊維業 ／ 776.29 ／ 0.04

10. 非鉄金属 ／ 1,706.93 ／ -0.12

11. 情報・通信業 ／ 6,026.14 ／ -0.45

12. 水産・農林業 ／ 581.46 ／ -0.53

13. 食料品 ／ 2,277.26 ／ -0.57

14. 化学工業 ／ 2,467.91 ／ -0.59

15. 精密機器 ／ 12,495.42 ／ -0.68

16. 卸売業 ／ 3,651.13 ／ -0.70

17. 不動産業 ／ 1,866.5 ／ -0.73

18. 鉄鋼 ／ 678.47 ／ -0.76

19. 医薬品 ／ 3,776.98 ／ -0.83

20. 輸送用機器 ／ 4,106.34 ／ -0.84

21. パルプ・紙 ／ 485.89 ／ -0.90

22. 海運業 ／ 1,821.74 ／ -0.93

23. ゴム製品 ／ 4,002.37 ／ -0.94

24. 証券業 ／ 613.93 ／ -1.00

25. ガラス・土石製品 ／ 1,397.83 ／ -1.00

26. 保険業 ／ 2,731.21 ／ -1.04

27. 空運業 ／ 218.74 ／ -1.05

28. その他金融業 ／ 1,062.73 ／ -1.05

29. 建設業 ／ 1,803.87 ／ -1.14

30. 陸運業 ／ 1,961.51 ／ -1.18

31. 金属製品 ／ 1,422.17 ／ -1.45

32. 電力・ガス業 ／ 505.88 ／ -1.64

33. 銀行業 ／ 366.01 ／ -2.31《CS》