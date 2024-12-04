ZOZOが出直り強める、MSCIの「ESGレーティング」で最高評価『AAA』を獲得

■業界固有のESGに関するリスク管理が最高と認められる

ZOZO<3092>(東証プライム)は12月4日、6%高の5000円(265円高)まで上げた後も堅調で、約3週間ぶりに5000円を回復して出直りを強めている。3日、国際的な株価指数MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)の「ESGレーティングにおいて初めて最高評価『AAA』を獲得」と発表し、好感されている。

「MSCI ESGレーティング」は、業界固有のESGに関するリスクについて各企業がどの程度管理できているのかを総合的に分析し格付けするもので、最高評価の「AAA」から「CCC」まで7段階で格付けされている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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