*08:42JST 12/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39248.86、+735.84）

・ナスダック総合指数は上昇（19480.91、+76.96）

・シカゴ日経先物は上昇（39240、+90）

・VIX指数は低下（13.30、-0.04）

・米原油先物は上昇（69.94、+1.84）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44705.53、-76.47）

・1ドル＝149.60-70円

・SOX指数は下落（5035.86、-19.46）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・石油製品価格（2日）

・TMHが新規上場

・参院代表質問

・日本、中国、インド、欧州、ブラジル、米国などPMI

・豪GDP（7-9月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会で発言

・ブラジル鉱工業生産（10月）

・米ADP全米雇用報告（11月）

・米耐久財受注（10月）

・米製造業受注（10月）

・米ISM非製造業景況指数（11月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・パウエルFRB議長がニューヨークタイムズ（NYT）紙主催イベントで発言《ST》