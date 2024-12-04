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12/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 12/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39248.86、+735.84）
・ナスダック総合指数は上昇（19480.91、+76.96）
・シカゴ日経先物は上昇（39240、+90）
・VIX指数は低下（13.30、-0.04）
・米原油先物は上昇（69.94、+1.84）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44705.53、-76.47）
・1ドル＝149.60-70円
・SOX指数は下落（5035.86、-19.46）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・石油製品価格（2日）
・TMHが新規上場
・参院代表質問
・日本、中国、インド、欧州、ブラジル、米国などPMI
・豪GDP（7-9月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会で発言
・ブラジル鉱工業生産（10月）
・米ADP全米雇用報告（11月）
・米耐久財受注（10月）
・米製造業受注（10月）
・米ISM非製造業景況指数（11月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・パウエルFRB議長がニューヨークタイムズ（NYT）紙主催イベントで発言《ST》
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