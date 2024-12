三原康裕が率いるソスウの新たなプロジェクト　雑誌「トーンマガジン」を発売

「メゾン ミハラヤスヒロ(Maison MIHARA YASUHIRO)」の三原康裕デザイナーが代表を務める株式会社ソスウが、新たなプロジェクトとして「トーンマガジン(TONE MAGAZINE)」を2024年11⽉30⽇に「メゾン ミハラヤスヒロ」直営店舗、オフィシャルオンラインストア、および各取扱店舗で発売した。同社としては初めてとなる雑誌発行で、今後は書店チャネルの開拓も想定しているという。



「トーンマガジン」は、アーティストの未発表作品やパーソナルな作品にフォーカスし、アーティストの視点や創作プロセスを掘り下げながら、新たな表現の場を共に創り出すことを⽬指している。



ニューヨークベースのクリエイティブチームが⼿掛ける同誌は、毎号⼆⼈のアーティストをフィーチャーし、それぞれの作⾵やアプローチ(トーン)の多様性を探求しながら紹介していく。



創刊号では、ニューヨークを拠点に活動する著名な写真家、アルバート・ワトソン(Albert Watson)とマシュー・ジョンソン(Matthew Johnson)の未発表作品を中⼼に特集。代表的な作品をA2サイズのポスターとして同封している。









アルバートは、VOGUEの表紙を幾度も飾り、俳優、ミュージシャン、アーティストなどのポートレートを数多く手がけてきた写真家だ。人物写真を撮ることが多いが、今回の「LANDSCAPES」では、未発表の風景作品を提供。また、「ELECTRIC IMAGES」では、自身のアイコニックな過去作品を再構築したシリーズや、個人的なコレクションである日本のブリキのおもちゃをテーマにした作品も特集している。









マシューは、ニューヨークのハドソンバレーを拠点に、日常の瞬間に新たな視点を与える写真で広く知られる写真家。ニューヨークを舞台にした白黑写真シリーズ「NEW YORK CITY」では、都市の喧騒の中にある静けさや、時間を超えた瞬間を捉えた作品を紹介している。



また、世界各地で撮影した「Above Ground」シリーズの未発表作品をまとめた「IN MOTION, IN STILLNESS」では、ニューヨークの高架鉄道や世界各地の列車から⻑時間露光で撮影した作品を特集した。



■「トーンマガジン」



発売⽇:2024年11⽉30⽇ (⼟)



定価:4,950円(税込)



サイズ:230×300mm(A2サイズポスター2枚同封)



取扱店舗:「メゾン ミハラヤスヒロ」直営店舗、⼀部セレクトショップ、および⼀部書店



※「メゾン ミハラヤスヒロ」直営店舗



表参道ヒルズ店、伊勢丹メンズ店、伊勢丹レディース店、⼤阪店、MY Foot Products Maison (MY) Labo. 、裏、公式オンラインストア



Courtesy of Maison MIHARA YASUHIRO



■「メゾン ミハラヤスヒロ」公式サイト