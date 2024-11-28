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11/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 11/28
[強弱材料]
強気材料
・VIX指数は変わらず（14.10、0）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38134.97、-307.03）
・NYダウは下落（44722.06、-138.25）
・ナスダック総合指数は下落（19060.48、-115.10）
・1ドル＝151.00-10円
・シカゴ日経先物は下落（37810、-290）
・SOX指数は下落（4853.01、-74.55）
・米原油先物は下落（68.72、-0.05）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・貿易統計（11月上旬）
・対外・対内証券投資（先週）
・国債買いオペ
・臨時国会召集
・ククレブ・アドバイザーズが新規上場
・韓国中央銀行が政策金利発表
・独消費者物価指数（11月）
・ユーロ圏マネーサプライ（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（11月）
・ユーロ圏景況感指数（11月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（11月）
・ブラジル融資残高（10月）
・ブラジル個人ローンデフォルト率（10月）
・カナダ経常収支（7-9月）
・米株式市場は休場《ST》
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