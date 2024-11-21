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11/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 11/21
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43408.47、+139.53）
・1ドル＝155.30-40円
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38352.34、-62.09）
・ナスダック総合指数は下落（18966.14、-21.32）
・シカゴ日経先物は下落（38280、-160）
・SOX指数は下落（4884.25、-34.91）
・VIX指数は上昇（17.16、+0.81）
・米原油先物は下落（68.75、-0.49）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・20年物国債入札
・植田日銀総裁が都内で講演
・石破首相帰国
・ボージョレ・ヌーボー解禁
・中国SWIFTグローバル支払い（10月）
・百度など決算発表
・トルコ、南アフリカの中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏新車販売台数（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（11月）
・米景気先行指数（10月）
・米中古住宅販売件数（10月）
・米10年物インフレ連動債（TIPS）入札《ST》
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