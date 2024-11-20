関連記事
11/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 11/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38414.43、+193.58）
・ナスダック総合指数は上昇（18987.47、+195.66）
・1ドル＝154.60-70円
・SOX指数は上昇（4919.16、+30.38）
・米原油先物は上昇（69.24、+0.07）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（43268.94、-120.66）
・シカゴ日経先物は下落（38275、-145）
・VIX指数は上昇（16.35、+0.77）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・貿易統計（10月）
・首都圏マンション販売（10月）
・石油製品価格（18日時点）
・コンビニエンスストア売上高（10月）
・工作機械受注（10月）
・訪日外国人数（10月）
・十倉経団連会長の記者会見
・中国最優遇貸出金利（LPR）
・インドネシア中央銀行が政策金利発表
・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表
・ラガルドECB総裁が講演
・英消費者物価指数（10月）
・英生産者物価産出指数（10月）
・南アフリカ消費者物価指数（10月）
・米20年物国債入札
・エヌビディアなど決算発表
・インド、ブラジルは休場《ST》
スポンサードリンク