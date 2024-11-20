11/20の強弱材料

*08:38JST 11/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38414.43、+193.58）

・ナスダック総合指数は上昇（18987.47、+195.66）

・1ドル＝154.60-70円

・SOX指数は上昇（4919.16、+30.38）

・米原油先物は上昇（69.24、+0.07）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（43268.94、-120.66）

・シカゴ日経先物は下落（38275、-145）

・VIX指数は上昇（16.35、+0.77）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・貿易統計（10月）

・首都圏マンション販売（10月）

・石油製品価格（18日時点）

・コンビニエンスストア売上高（10月）

・工作機械受注（10月）

・訪日外国人数（10月）

・十倉経団連会長の記者会見

・中国最優遇貸出金利（LPR）

・インドネシア中央銀行が政策金利発表

・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表

・ラガルドECB総裁が講演

・英消費者物価指数（10月）

・英生産者物価産出指数（10月）

・南アフリカ消費者物価指数（10月）

・米20年物国債入札

・エヌビディアなど決算発表

・インド、ブラジルは休場《ST》