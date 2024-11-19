*17:10JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は142円89銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円86銭 高値142円97銭 安値142円85銭 引け142円89銭

売買高総計18939枚

2年 466回 0.5535％

5年 174回 0.701％

10年 376回 1.064％

20年 190回 1.886％

債券先物12月限は、142円86銭で取引を開始。前日NY市場での米金利低下を受けて買いが優勢になり、142円97銭まで上げた。その後、財務省の流動性供給入札の結果は無難との見方になるなかで売られ142円85銭まで下げ、引けにかけて142円90銭前後でもみ合いが続いた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.27％、10年債は4.40％、30年債は4.59％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.33％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.56％、NZ10年債は4.72％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・9月経常収支（8月：+315億ユーロ）

・19:00 ユーロ圏・10月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.0％、速報値：+2.0％）

・22:30 米・10月住宅着工件数（予想：133.4万戸、9月：135.4万戸）

・22:30 米・10月住宅建設許可件数（予想：143.5万戸、9月：142.5万戸）

・22:30 カナダ・10月消費者物価指数（前年比予想：+1.9％、9月：+1.6％）

・03:10 シュミッド米カンザスシティー連銀総裁講演（経済見通しと金融政策）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》