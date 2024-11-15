*17:11JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は142円82銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付142円91銭 高値142円92銭 安値142円71銭 引け142円82銭

売買高総計27653枚

2年 466回 0.549％

5年 173回 0.703％

10年 376回 1.071％

20年 190回 1.887％

債券先物12月限は、142円91銭で取引を開始。引き続き米国の金利上昇、ドル高・円安進行による日銀の追加利上げ観測の高まりを受けた売りが優勢になり、142円92銭から142円71銭まで下げた。財務省の5年債入札の結果は順調との見方だったが、反応は特にみられなかったもよう。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.33％、10年債は4.44％、30年債は4.60％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.34％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.62％、NZ10年債は4.81％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・19:00 欧州委員会(EC)経済予測

・22:30 米・10月小売売上高（前月比予想：+0.3％、9月：+0.4％）

・22:30 米・11月NY連銀製造業景気指数（予想：0.0、10月：-11.9）

・22:30 米・10月輸入物価指数（前月比予想：-0.1％、9月：-0.4％）

・23:15 米・10月鉱工業生産（前月比予想：-0.3％、9月：-0.3％）

・23:15 米・10月設備稼働率（予想：77.1％、9月：77.5％）

・23:00 コリンズ米ボストン連銀総裁開会あいさつ（同行主催経済会議）

・24:00 米・9月企業在庫（前月比予想：+0.2％、8月：+0.3％）

・03:15 ウィリアムズNY連銀総裁開会あいさつ（同行イベント）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》