朝日ラバーの第2四半期は営業利益など損失だが通期予想は黒字を継続

(決算速報)

■第2四半期の売上高は10%増加

朝日ラバー<5162>(東証スタンダード)が11月8日の15時30分に発表した第2四半期決算(2024年4～9月・累計、連結)は、売上高が前年同期比10.0%増加して36億94百万円となり、営業利益は48万円の損失、親会社株主に帰属する中間純利益も86百万円の損失だった。

3月通期の予想は前回予想を据え置き、売上高は73億63百万円(前期比2.5%増)、営業利益は36百万円(同77.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は10百万円(同92.5%減)を継続した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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