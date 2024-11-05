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11/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 11/5
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（38375、大阪比+255）
・米原油先物は上昇（71.47、+1.98）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38053.67、-1027.58）
・NYダウは下落（41794.60、-257.59）
・ナスダック総合指数は下落（18179.98、-59.93）
・1ドル＝152.10-20円
・SOX指数は下落（4974.00、-27.43）
・VIX指数は上昇（2198、+0.10）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・東証が株取引終了を午後3時半に繰り下げ
・マネタリーベース（10月）
・三菱重＜7011＞、任天堂＜7974＞、川崎船＜9107＞、LINE ヤフー＜4689＞など決算発表
・中国財新サービス業PMI（10月）
・中国財新総合PMI（10月）
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・スイス失業率（10月）
・カナダ貿易収支（9月）
・米貿易収支（9月）
・米ISM非製造業景況指数（10月）
・米大統領選挙・議会選挙
・中国国際輸入博覧会（10日まで）《ST》
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