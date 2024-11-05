*08:42JST 11/5

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（38375、大阪比+255）

・米原油先物は上昇（71.47、+1.98）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38053.67、-1027.58）

・NYダウは下落（41794.60、-257.59）

・ナスダック総合指数は下落（18179.98、-59.93）

・1ドル＝152.10-20円

・SOX指数は下落（4974.00、-27.43）

・VIX指数は上昇（2198、+0.10）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・東証が株取引終了を午後3時半に繰り下げ

・マネタリーベース（10月）

・三菱重＜7011＞、任天堂＜7974＞、川崎船＜9107＞、LINE ヤフー＜4689＞など決算発表

・中国財新サービス業PMI（10月）

・中国財新総合PMI（10月）

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・スイス失業率（10月）

・カナダ貿易収支（9月）

・米貿易収支（9月）

・米ISM非製造業景況指数（10月）

・米大統領選挙・議会選挙

・中国国際輸入博覧会（10日まで）《ST》