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岡山製紙など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7678＞ ;あさくま;1173%;35200;0.47;3880;-15 ＜2404＞ ;鉄人化;504%;11600;1.29;423;0 ＜4425＞ ;Kudan;298%;121300;2.66;1527;-36 ＜9227＞ ;マイクロ波化学;219%;109300;1.83;710;-13 ＜3222＞ ;ＵＳＭＨ;217%;490300;0.33;831;-3 ＜8079＞ ;正栄食;211%;119400;0.05;4415;0 ＜2930＞ ;北の達人;201%;831400;1.42;154;-5 ＜2751＞ ;テンポスHD;198%;18400;0.52;3205;-20 ＜6522＞ ;アスタリスク;196%;10800;14.72;452;-12 ＜3329＞ ;東和フード;192%;25600;0.16;2040;-31 ＜1630＞ ;小売;174%;80;1.78;30170;-330 ＜2937＞ ;サンクゼール;153%;7200;0.38;2017;-13 ＜8617＞ ;光世証;123%;16600;10.67;407;-4 ＜3892＞ ;岡山製紙;117%;700;20.00;1285;5 ＜6614＞ ;シキノハイテック;103%;3000;2.79;1328;-2 ＜3196＞ ;ホットランド;100%;43500;0.22;2322;-13 ＜9903＞ ;カンセキ;100%;500;6.30;897;-3 ＜2752＞ ;フジオフード;95%;94700;0.10;1399;9 ＜3241＞ ;ウィル;86%;600;60.29;466;6 ＜6182＞ ;メタリアル;81%;23600;3.79;755;-25
[コメント]岡山製紙＜3892＞はPBR1倍を下回って推移している。《TY》
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