*08:50JST 11/1

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（69.26、+0.65）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（39081.25、-196.14）

・NYダウは下落（41763.46、-378.08）

・ナスダック総合指数は下落（18095.15、-512.78）

・1ドル＝152.10-20円

・シカゴ日経先物は下落（38350、大阪比-710）

・SOX指数は下落（4946.75、-206.75）

・VIX指数は上昇（23.16、+2.81）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・製造業PMI（10月）

・新車販売台数（10月）

・三井物産＜8031＞、三菱商事＜8058＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、SUBARU＜7270＞、野村<

8604>、KDDI＜9433＞、三菱ケミG＜4188＞など決算発表

・中国財新製造業PMI（10月）

・インド外貨準備高（先週）

・スイス消費者物価指数（10月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル鉱工業生産（9月）

・ブラジル製造業PMI（10月）

・米雇用統計（10月）

・米製造業PMI（10月）

・米ISM製造業景況指数（10月）

・米建設支出（9月）

・米自動車販売（10月、2日までに）

・シェブロン、エクソンモービルなど決算発表

・フィリピン、インド、スペインは休場

・米夏時間終了（3日）《ST》