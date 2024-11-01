関連記事
11/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 11/1
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（69.26、+0.65）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（39081.25、-196.14）
・NYダウは下落（41763.46、-378.08）
・ナスダック総合指数は下落（18095.15、-512.78）
・1ドル＝152.10-20円
・シカゴ日経先物は下落（38350、大阪比-710）
・SOX指数は下落（4946.75、-206.75）
・VIX指数は上昇（23.16、+2.81）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・製造業PMI（10月）
・新車販売台数（10月）
・三井物産＜8031＞、三菱商事＜8058＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、SUBARU＜7270＞、野村<
8604>、KDDI＜9433＞、三菱ケミG＜4188＞など決算発表
・中国財新製造業PMI（10月）
・インド外貨準備高（先週）
・スイス消費者物価指数（10月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル鉱工業生産（9月）
・ブラジル製造業PMI（10月）
・米雇用統計（10月）
・米製造業PMI（10月）
・米ISM製造業景況指数（10月）
・米建設支出（9月）
・米自動車販売（10月、2日までに）
・シェブロン、エクソンモービルなど決算発表
・フィリピン、インド、スペインは休場
・米夏時間終了（3日）《ST》
スポンサードリンク