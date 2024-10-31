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今日の注目スケジュール：中非製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2024年10月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中非製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(9月)　0.9％　-3.3％
08:50　小売売上高(9月)　-0.3％　1.0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(9月)　　4.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　住宅着工件数(9月)　-4.3％　-5.1％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.25％　0.25％


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(9月)　0.4％　0.7％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月)　　4.69％
10:30　中・製造業PMI(10月)　49.9　49.8
10:30　中・非製造業PMI(10月)　50.5　50.0
10:30　中・総合PMI(10月)　　50.4
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月)　2.6％　2.7％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(9月)　6.4％　6.4％
20:30　ブ・基礎的財政収支(9月)　　-214億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(9月)　　62.0％
21:00　ブ・全国失業率(9月)　　6.6％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件
21:30　米・雇用コスト指数(7-9月)　0.9％　0.9％
21:30　米・個人所得(9月)　0.4％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(9月)　0.4％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月)　2.6％　2.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月)　　46.6


欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

欧・フォンデアライエン欧州委員会委員長が任期満了

ブ・G20財務・保健相合同会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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