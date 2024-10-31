*06:30JST 今日の注目スケジュール：中非製造業PMI、欧ユーロ圏失業率、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(9月) 0.9％ -3.3％

08:50 小売売上高(9月) -0.3％ 1.0％

08:50 百貨店・スーパー売上高(9月) 4.3％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

14:00 住宅着工件数(9月) -4.3％ -5.1％

15:30 植田日銀総裁が会見



日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.25％ 0.25％



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(9月) 0.4％ 0.7％

10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月) 4.69％

10:30 中・製造業PMI(10月) 49.9 49.8

10:30 中・非製造業PMI(10月) 50.5 50.0

10:30 中・総合PMI(10月) 50.4

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 2.6％ 2.7％

19:00 欧・ユーロ圏失業率(9月) 6.4％ 6.4％

20:30 ブ・基礎的財政収支(9月) -214億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 62.0％

21:00 ブ・全国失業率(9月) 6.6％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.7万件

21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 0.9％ 0.9％

21:30 米・個人所得(9月) 0.4％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(9月) 0.4％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月) 2.6％ 2.7％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月) 46.6



欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

欧・フォンデアライエン欧州委員会委員長が任期満了

ブ・G20財務・保健相合同会議



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》