10/30の強弱材料

*08:52JST 10/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38903.68、+298.15）

・ナスダック総合指数は上昇（18712.75、+145.56）

・1ドル＝153.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+200）

・SOX指数は上昇（5332.17、+120.51）

・VIX指数は低下（19.34、-0.46）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42233.05、-154.52）

・米原油先物は下落（67.21、-0.17）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・貿易統計（10月上旬）

・石油製品価格（28日）

・消費動向調査（10月）

・日銀金融政策決定会合（31日まで）

・アドバンテス＜6857＞、日立＜6501＞、京セラ＜6971＞、OLC＜4661＞、東京電力HD＜9501＞、

関西電力＜9503＞、アステラス薬＜4503＞など決算発表

・豪消費者物価指数（9月）

・インド財政赤字（9月）

・独失業率（失業保険申請率）（10月）

・独GDP速報値（7-9月）

・独消費者物価指数（10月）

・ユーロ圏GDP速報値（7-9月）

・ユーロ圏景況感指数（10月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（10月）

・ブラジル個人ローンデフォルト率（9月）

・ブラジルローン残高（9月）

・米ADP全米雇用報告（10月）

・米GDP速報値（7-9月）

・米中古住宅販売成約指数（9月）

・マイクロソフト、メタプラットフォームズ、フォルクスワーゲン、BYDなど決算発表《ST》