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10/30の強弱材料
*08:52JST 10/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38903.68、+298.15）
・ナスダック総合指数は上昇（18712.75、+145.56）
・1ドル＝153.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+200）
・SOX指数は上昇（5332.17、+120.51）
・VIX指数は低下（19.34、-0.46）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（42233.05、-154.52）
・米原油先物は下落（67.21、-0.17）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・貿易統計（10月上旬）
・石油製品価格（28日）
・消費動向調査（10月）
・日銀金融政策決定会合（31日まで）
・アドバンテス＜6857＞、日立＜6501＞、京セラ＜6971＞、OLC＜4661＞、東京電力HD＜9501＞、
関西電力＜9503＞、アステラス薬＜4503＞など決算発表
・豪消費者物価指数（9月）
・インド財政赤字（9月）
・独失業率（失業保険申請率）（10月）
・独GDP速報値（7-9月）
・独消費者物価指数（10月）
・ユーロ圏GDP速報値（7-9月）
・ユーロ圏景況感指数（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（10月）
・ブラジル個人ローンデフォルト率（9月）
・ブラジルローン残高（9月）
・米ADP全米雇用報告（10月）
・米GDP速報値（7-9月）
・米中古住宅販売成約指数（9月）
・マイクロソフト、メタプラットフォームズ、フォルクスワーゲン、BYDなど決算発表《ST》
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