*23:27JST 【市場反応】米9月新築住宅販売件数/10月製造業PMI速報値、予想上回りドル買い強まる

米商務省が発表した9月新築住宅販売件数は前月比＋4.1％の73.8万戸と、予想72.0万戸を上回った。昨年5月来で最高。

事前に発表された10月製造業PMI速報値は47.8と、9月47.3から予想以上に上昇した。サービス業PMI速報値は55.3と、9月55.2から低下予想に反し、上昇。また、総合PMI速報値も54.3と、9月54.0から低下予想に反し、上昇した。

良好な結果を受け、ドル買いが強まった。ドル・円は151円81銭から152円25銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0811ドルから1.0803ドルまで下落、ポンド・ドルは1.2988ドルの高値から1.2980ドルへじり安推移した。

【経済指標】

・米・9月新築住宅販売件数：73.8万戸（予想：72.0万戸、8月：70.9万戸←71.6万戸）

・米・10月製造業PMI速報値：47.8（予想：47.5、9月：47.3）

・米・10月サービス業PMI速報値：55.3（予想：55.0、9月：55.2）

・米・10月総合PMI速報値：54.3（予想：53.8、9月：54.0）《KY》