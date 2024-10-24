10/24の強弱材料

*08:49JST 10/24

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝152.80-90円

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38104.86、-307.10）

・NYダウは下落（42514.95、-409.94）

・ナスダック総合指数は下落（18276.65、-296.47）

・シカゴ日経先物は下落（37850、大阪比-220）

・SOX指数は下落（5131.37、-59.34）

・VIX指数は上昇（19.24、+1.04）

・米原油先物は下落（70.77、-0.97）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・20年物国債入札

・日銀「金融システムリポート」（10月）

・工作機械受注（9月）

・キヤノン＜7751＞など決算発表

・日本、インド、ドイツ、ユーロ圏、英国、米国などPMI（10月）

・韓国GDP（7-9月）

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（9月）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米新築住宅販売件数（9月）

・米クリーブランド連銀総裁が会議であいさつ

・米5年物インフレ連動国債（TIPS）入札

・ルノー、ダウ、UPSなど決算発表《ST》