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10/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 10/24
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝152.80-90円
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38104.86、-307.10）
・NYダウは下落（42514.95、-409.94）
・ナスダック総合指数は下落（18276.65、-296.47）
・シカゴ日経先物は下落（37850、大阪比-220）
・SOX指数は下落（5131.37、-59.34）
・VIX指数は上昇（19.24、+1.04）
・米原油先物は下落（70.77、-0.97）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・20年物国債入札
・日銀「金融システムリポート」（10月）
・工作機械受注（9月）
・キヤノン＜7751＞など決算発表
・日本、インド、ドイツ、ユーロ圏、英国、米国などPMI（10月）
・韓国GDP（7-9月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（9月）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA-15（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米新築住宅販売件数（9月）
・米クリーブランド連銀総裁が会議であいさつ
・米5年物インフレ連動国債（TIPS）入札
・ルノー、ダウ、UPSなど決算発表《ST》
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