きょう新規上場の東京メトロは買い気配のまま公開価格の20%高(午前9時40分現在)

■時価総額7000億円規模でソフトバンクG以来の大型上場とされる

10月23日、東証プライム市場に直接新規上場となった東京メトロ(東京地下鉄)<9023>(東証プライム)は、買い気配で始まり、午前9時40分現在も買い気配のまま1440円(公開価格1200円の20%高)で買い殺到となっている。

公開価格に基づく時価総額は7000億円規模となり、ソフトバンクG以来の大型上場とされている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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