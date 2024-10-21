*15:37JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が下落率トップ

電力・ガス業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、銀行業、食料品、保険業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、精密機器、サービス業、ガラス・土石製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,849.85 ／ 1.89

2. ゴム製品 ／ 4,124.21 ／ 1.20

3. 精密機器 ／ 12,951.12 ／ 0.75

4. サービス業 ／ 3,245.18 ／ 0.61

5. ガラス・土石製品 ／ 1,413.21 ／ 0.32

6. 石油・石炭製品 ／ 1,881.25 ／ 0.16

7. 陸運業 ／ 1,961. ／ 0.11

8. 電気機器 ／ 4,694.32 ／ 0.05

9. 鉄鋼 ／ 700.25 ／ -0.01

10. 金属製品 ／ 1,402.38 ／ -0.02

11. 小売業 ／ 1,901.94 ／ -0.09

12. 医薬品 ／ 3,910.51 ／ -0.12

13. その他製品 ／ 5,303.74 ／ -0.13

14. パルプ・紙 ／ 505.02 ／ -0.14

15. 繊維業 ／ 716.57 ／ -0.15

16. 情報・通信業 ／ 5,822.15 ／ -0.20

17. 鉱業 ／ 591.24 ／ -0.21

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,073.99 ／ -0.21

19. 空運業 ／ 218.65 ／ -0.21

20. 輸送用機器 ／ 4,115.2 ／ -0.22

21. 不動産業 ／ 1,922.42 ／ -0.23

22. 建設業 ／ 1,770.05 ／ -0.23

23. 証券業 ／ 548.39 ／ -0.33

24. 化学工業 ／ 2,584.28 ／ -0.51

25. その他金融業 ／ 1,031.53 ／ -0.59

26. 非鉄金属 ／ 1,516.27 ／ -0.66

27. 卸売業 ／ 3,702.68 ／ -0.66

28. 機械 ／ 3,142.37 ／ -0.74

29. 保険業 ／ 2,554.27 ／ -0.77

30. 食料品 ／ 2,240.28 ／ -1.20

31. 銀行業 ／ 320.74 ／ -1.69

32. 水産・農林業 ／ 589.64 ／ -1.81

33. 電力・ガス業 ／ 533.03 ／ -2.41《CS》