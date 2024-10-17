*23:28JST 【市場反応】米10月NAHB住宅市場指数は予想上回る、ドル買い再開

全米住宅建設業者協会（NAHB）が発表した米10月NAHB住宅市場指数は43と、9月41から予想以上に上昇し、6月来で高水準となった。住宅ローン金利の低下で建設業者の悲観的見解が緩和。ただ、依然6か月連続で業者の悲観的見解を示す50割れとなった。

同時刻に発表された米8月企業在庫は前月比＋0.3％と、7月+0.4％から予想通り伸びが縮小。

事前に発表された9月鉱工業生産は前月比－0.3％と、8月＋0.3％からマイナスに落ち込み予想以上に鈍化した。米9月設備稼働率は77.5％と、8月77.8％から低下し6月来で最低となった。

住宅関連指標の良好な結果を受け、米国債相場は続落。10年債利回りは4.09％まで上昇した。ドル買いも再開し、ドル・円は149円70銭から149円95銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0874ドルから1.0819ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3002ドルでもみ合った。

【経済指標】

・米・8月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、7月：+0.4％）

・米・10月NAHB住宅市場指数：43（予想：42、9月：41）

・米・9月設備稼働率：77.5％（予想：77.8％、8月：77.8％←78.0％）

・米・9月鉱工業生産：前月比－0.3％（予想：-0.2％、8月：＋0.3％←+0.8％）《KY》