*16:11JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は143円77銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2024年12月限

寄付143円88銭 高値143円95銭 安値143円76銭 引け143円77銭

売買高総計16813枚

2年 465回 0.419％

5年 173回 0.588％

10年 376回 0.963％

20年 189回 1.749％

債券先物12月限は、143円88銭で取引を開始。米国の小幅利下げ観測の高まりを受けて売り先行となった。原油安からか米国金利がやや低下するなかで、値ごろ感からの買いも指摘され、143円95銭へ上げたが、その後は売りが徐々に再燃し、143円76銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は3.96％、10年債は4.08％、30年債は4.38％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.23％、英国債は4.24％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.45％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 独・10月ZEW景気期待指数（予想：10.0、9月：3.6）

・18:00 ユーロ圏・8月鉱工業生産（前月比予想：+1.8％、7月：-0.3％）

・21:30 米・10月NY連銀製造業景気指数（予想：3.6、9月：11.5）

・21:30 カナダ・9月消費者物価指数（前年比予想：+1.8％、8月：+2.0％）

・24:00 米・9月NY連銀調査1年インフレ期待（8月：3.00％）

・24:30 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁基調講演（ニューヨーク大学）

・02:00 クーグラー米FRB理事討論会参加

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》